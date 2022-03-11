'Korkma' oyununu Denizlililerle buluşuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel bir program hazırladı. Sevilen sanatçı Ahmet Yenilmez'in Milli Şair'in hayatından kesitler ve Çanakkale Destanı'nı anlatan "Korkma" adlı tek kişilik oyunu Denizlililerle buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla özel bir anma programı hazırladı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümünde, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler ve Çanakkale Destanı'nı anlatan "Korkma" isimli tek kişilik oyunu sergileyecek. 12 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda sahnelenecek oyuna tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi. Sevilen Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez'in kaleme aldığı oyuna katılım ücretsiz olacak.