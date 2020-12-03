İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona savaşçısı öğretmenin ismi sokakta yaşayacak

Çameli Belediyesi, pandeminin ilk günlerinde sağlıkçılara ücretsiz siperlik yapan korona virüsü nedeniyle vefat eden Çameli Kirazliyayla Ortaokulu Müdürü Mustafa Ergenay’ın ismi okullar bölgesindeki sokakta yaşatacak.

Çameli Belediyesi, pandeminin ilk günlerinde sağlıkçılara ücretsiz siperlik yapan korona virüsü nedeniyle vefat eden Çameli Kirazliyayla Ortaokulu Müdürü Mustafa Ergenay'ın ismi okullar bölgesindeki sokakta yaşatacak.


Çameli Belediyesi Konferans Salonunda Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Başkanlığında gerçekleşen 2020 yılının son meclis toplantısında oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Yunuspınar Mahallesinde Okullar Bölgesi olan Çameli İmam Hatip Lisesi ile Çameli Atatürk Ortaokulu güzergâhındaki 224. Sokağa Çameli Kirazliyayla Ortaokulu Müdürü Mustafa Ergenay'ın ismi verildi.



Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “İlçemizde eğitim alanında çağ atladı yeni açılan okullar ve Öğretmenlerimizin öğrencilerine ilgisi eğitime verdiği destekle Türkiye'deki en iyi okullarına yerleşmektedir. Başarılı öğretmenlerimizden pandeminin ilk günlerinde ilk maske ve siperlik üreterek sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıttı. Genç Öğretmenimizi Korona Hastalığına yenik düşerek vefat etti. Öğretmenimizin ismini yaşatmak için Kilitli Parke ile Kaldırım çalışmaların bittiği Okullar bölgemizdeki 224. Sokağa ismini verdik Alınan kararla Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum


En yakın zamanda öğretmenlerimizle birlikte Mustafa Ergenay genç öğretmenimizin adının tabelasını koyacağız merhum öğretmenimiz Mustafa Ergenay'a Allah'tan rahmet ailesine, sevdiklerine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz mekanı cennet olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.