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Korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

Denizli’de, korona virüs salgınına karşı denetimler aralıksız devam ediyor.

Denizli'de, korona virüs salgınına karşı denetimler aralıksız devam ediyor. Denizli Valisi^Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Kınıklı Mahallesinde denetimleri sürdürdü.


İçişleri Bakanlığının "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" ilkesi ile 81 ilde sürdürdüğü korona virüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi Denizli'de de gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Kınıklı Mahallesi'nde yapılan Kovid-19 tedbirleri denetimine Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler katıldı. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu kafeler bölgesinde bulunan işyerlerini denetleyen Vali Atik ve Başkan Zolan, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Maskeyi kurallara uygun takmayan az sayıda vatandaşı uyaran Vali Atik ve Başkan Zolan, vatandaşlara maske de hediye etti. Denizlililerin genel olarak kurallara uyduğu görülürken özellikle gıda ürünü satan işyeri sahiplerine maske, mesafe, hijyen ve eldiven konusunda hassas olmaları gerektiği tekrar hatırlatıldı.

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