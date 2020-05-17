Korona virüs Denizli'de ki konut satışlarını olumsuz etkiledi

Buna göre, Denizli'de nisan ayında 514 konut satılırken, geçen yıl ise kentte aynı dönemde bin 125 konut satıldığı kaydedildi. Korona virüsün satışları yüzde 50 oranında azalttığı aktarıldı.

Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli'de konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azalarak 514 olarak gerçekleşti. Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 oranında azalış göstererek 250 oldu. 250 ipotekli satışın 80'i ilk satış, 170'i ikinci el satış oldu. Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62 oranında azalış göstererek 264 oldu. Bu satışların yine 80'i ilk satış, 184'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Öte yandan, korona virüs nedeniyle konut satışları oranına bakıldığında olumsuz etkilendiği gözlemlendi.