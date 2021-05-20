Korona virüs sonrası belirtiler uzun süre devam ediyor

Dr. Pınar Tunç Oken, hastaların ne yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Bu semptomların en az bir tanesinin geçmediği durumlarda muhakkak bir uzmandan destek alınması gerektiği konusuna dikkat çekti.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Göğüs Hastalıkları doktoru Uz. Dr. Pınar Tunç Oken, korona virüs geçiren hastalarda geçmeyen belirtilere karşı uyarılarda bulundu. Virüsü bazıların hafif bazı kişilerin ise zor atlattığını belirten Dr. Oken, “Bilindiği gibi 1 yıldan fazla süredir tüm dünyada büyük kayıplara yol açan korona virüs ile mücadele edilmektedir. Ülkemizde ve dünyada sayıları her geçen gün artan onlarca insan korona virüse yakalanırken bir taraftan da bu virüs ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Günlük yaşamamızı da etkileyen birçok belirti ile geçirilen korona virüsü, kimi hafif atlatırken kimi de uzun süre geçmeyen etkileri ile birlikte daha ağır atlatabilmektedir” dedi.

“Nefes almada güçlük, yorgunluk, koku ve tat kaybı gibi semptomlar geçmezse mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır”

Hafif atlatanlarda dahi şikayetlerin olduğu ve bu durumlarda bir uzamana danışmalara gerektiğini belirterek, Dr. Tunç Oken, “Bugüne kadar milyonlarca insanı etkileyen korona virüsü hafif atlatanlarda bile uzun süren etkileri hastalarda endişeye sebep olabiliyor. Nefes alma problemleri, yorgunluk, kuru öksürük, halsizlik, tat ve koku kaybı, baş ağrısı, bel ve boyun ağrısı, depresyon ve kaygıya kadar geçmeyen semptomlar hastalar negatife döndükten sonra bile uzun süre etkisini gösterebiliyor. Bu tür semptomları evde atlatmaya çalışan hastalarımızın bu şikayetleri ilerledikten sonra daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Bundan dolayı semptomlardan en az bir tanesi geçmediği durumlarda mutlaka bir uzmandan destek alınmalı” dedi.

“En çok akciğer ve kalp rahatsızlıklarını tetikliyor”

Gerekli kontrollerin yapılamasının ardından erken müdahaleyle yakınmayı en aza indirdiklerini belirten Göğüs Hastalıkları doktoru Uz. Dr. Pınar Tunç Oken, “Bilmediğimiz bir düşmanla savaşıyoruz ve her geçen gün yeni bulgularla karşımıza çıkıyor. Uzun bir süre etkileri ile savaşmak zorunda kalıyoruz. Geçmeyen bu semptomlar en çok akciğer ve kalp hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. Göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı, nefes darlığı gibi şikayetleri ihmal etmemek gerekir. Biz hastanemize bu ya da benzeri şikayetlerle gelen hastalarımızın takibini yaparak gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Göğüs Hastalıkları kliniği olarak solunum fonksiyon testleri, akciğer grafisi ve akciğer tomografisi gibi yapılan tetkiklerle tedavi planlamasını çıkarıyoruz. Kalp şikayeti olan hastalarımız da Kardiyoloji bölümüne göndererek gerekli kontrollerin yapılmasını sağlıyoruz. Böylece erken müdahale ila hastalık sonrası yakınmaları en aza indirebilmemiz mümkün” şeklinde bilgi verdi.

“Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim”

Son olarak maske kullanımı, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uz. Dr. Pınar Tunç Oken, “Korona virüs hastalığını geçiren ya da geçirmeyen herkesin maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaya devam etmesi son derece önemlidir. Alacağımız bu tedbirlerle hem kendi sağlığımıza hem de çevremizdekilerin sağlığına dikkat edelim. Bize sıkça gelen sorulardan bir tanesi de aşı yaptırma ile ilgili. Halk sağlığı sorumluluğu olarak aşı sırası gelen vatandaşlarımızın, korona virüs aşısını yaptırmalarını hem kendi sağlıkları hem de çevremizdekilerin sağlığı için tavsiye ediyoruz” dedi.