Korona virüs süreci turizm ve bağlantılı sektörleri yüzde 60 oranında olumsuz etkiledi

Öğr. Üyesi Semih Arıcı, korona virüs sürecinin turizm ile birlikte bağlantılı sektörleri yüzde 60 oranında olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Salgın sonrasında artık yaşanan maddi kayıplara değil, karşılaşılabilecek fırsatlara odaklanılması gerekiyor” dedi.

Salgın ile birlikte turizmin ve seyahat etmenin aslında gerek sosyal açıdan bir ihtiyaç olması gerekse de oluşturduğu ekonomik büyüklük bakımından önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getiren Arıcı, dünyadaki toplam istihdamın yüzde 10'unun turizm sektöründe gerçekleştiğini hatırlattı. Bu oranın, birçok sektöre göre çok daha fazla olduğuna dikkat çeken Arıcı, korona virüsün aynı zamanda turizm sektörünün doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olan 60'ın üzerinde sektörü olumsuz etkilediğini vurguladı. Dünyada uygulanan seyahat kısıtlamalarının, seyahat etmenin, aslında bütün insanlar için sosyal ve kültürel hayatlarında, önemli ve vazgeçilmez bir unsur olduğu aktaran Arıcı, “Salgın sonrası yeni normal dönemde, farklı ülkelerde yapılan araştırmalardan, insanların tatile olan eğilimleri konusunda elde edilen sonuçları şöyle değerlendirdik. Gelir ile doğru orantılı olmasına rağmen salgın sürecinde seyahat etmenin ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir unsur olduğunun yanı sıra zorunlu bir ihtiyaç olduğu da ortaya çıktı. Avrupa, Amerika ve Asya'daki farklı ülkelerde yapılan araştırmaların ortak noktası insanların tatil yapma arzularının artmış olmasıdır. Uygun şart ve koşulların oluştuğuna inanmaları durumunda tatil planları ertelenmeyeceği anlaşılıyor” dedi.

“Denizli özelinde değerlendirildiğinde, sağlık ve tarım turizmi açısından büyük fırsat yakalanabilir”

2019 verilerine göre 4,7 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip olan sağlık turizmi, kaplıca, kür, yoga gibi sağlıkla ilişkili turizm çeşitlerindeki fırsatların değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Arıcı, yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçlar Denizli özelinde değerlendirildiğinde, sağlık ve tarım turizmi açısından büyük fırsatlar bulunduğunu belirtti. Salgın sonrasında ülkelerin hayata geçirdiği normalleşme çalışmalarına en çabuk turizm sektörünün adapte olduğunu söyleyen Arıcı, “Hava yolu şirketlerinden konaklama işletmelerine kadar sektörün paydaşlarının hijyen odaklı uygulamalar ile salgın sonrasına hazırlandılar. Yaşanan kriz ile birlikte, sektörü korumak adına çeşitli mali destek programları açıklandı. Kamu ve özel sektör işbirliklerinin, gerekli turizm politikalarının oluşturulması adına devam ettirilmesi gerekli” dedi.