Korona virüsü Pamukkale turizmini olumsuz etkiledi

DENİZLİ (İHA) – Her gün yüzlerce Çinli turisti ağırlayan travertenleri ile ünlü Denizli Pamukkale'ye, korona virüsü nedeniyle son tur kafilelerinin gelmeye başladığı öğrenildi. Pamukkale esnaf ise korona virüsüne karşı medikal maskeler başta olmak üzere çeşitli önlemler almaya başladı.

Denizli'nin dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine geçen yıla oranla Çin uyruklu turistlerin sayısında ciddi düşüş yaşanmaya başlandı. Ülkeye giriş izinlerinin korona virüsü nedeniyle yasaklanmasıyla Çin uyruklu turist kafilelerinin Pamukkale'ye son tur kafilelerinin geldiği öğrenildi. Pamukkale travertenlerinin çevresinde ki esnafların da maske, dezenfekte jelleri gibi önlemler alması ve gelen turistlerin maskeli olması çevredekileri endişe etti.

Turistlerin turlar ile günübirlik gelmeleri korona virüsüne karşı bir yandan mutlu etse de ticaretin zayıflaması üzdü. Yaz sezonunun henüz açılmadığını belirten Pamukkale esnaflarından Neşe Turan, “ Zaten şu anda kış sezonu olduğu için fazla bir turistimize yok. Yaz sezonumuz daha açılmadı Nisan'da başlıyor. Tabi Çinli restoranlarımız var orada önlem alındığını duydum ve gördüm. Maskeler ile çalışıyorlar. Genelde yerli ve yabancı turistlerden daha çok Asyalılar geldiği için, bize pek Çinli gelmiyor. Çinliler daha çok Çin yemeği yapılan restoranlara gidiyorlar ve orada yemek yiyorlar” dedi

“Karşıdaki hastanın önlem alması lazım”

Pamukkale'de 30 yıllık esnaf olduğunu belirten Ahmet Aytemiz, virüsün önlemini devletin ve virüsün bulaştığı kişinin önlem alması gerektiğini dile getirerek, “Dikkat ettiğimize ediyoruz ama bizim önlem almamıza gerek yok, karşıdaki hastanın alması gerekiyor. Sağlıklı insan ne yapacak? Kimsenin alnında yazmıyor ki hasta diye. Pamukkale'ye günü birlik geliyorlar. Büyük otellere gidiyorlar genelde. Bu önlemi Türkiye Cumhuriyeti alması gerekir. Turistler var ama Çinlilerde azalma var. İptaller çoğalmış. Başka alternatif turizm bulurlar yani” şeklinde konuştu.