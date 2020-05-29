Korona virüsün tekstil sektörüne etkileri

Dr. Gizem Karakan Günaydın, korona virüs pandemisinin tekstil sektörünü sadece Türkiye'de değil dünyada da olumsuz etkileyeceğini kaydederek, “2020 yılında ciroların bir önceki yıla göre yüzde 28 oranında azalması bekleniyor” dedi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Buldan Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Karakan Günaydın, dünya geneline yayılan Covid-19 pandemisinin bugün geldiğimiz noktada ülkemiz ve dünya ekonomilerini her geçen gün biraz daha olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtti. Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu (ITMF) üyeleri ve şirketlerle peş peşe gerçekleştirdiği iki araştırma ile salgının siparişler ve cirolar üzerindeki olumsuz etkisinin gözler önüne serildiğini dile getiren Günaydın, “700 firmanın katılımı ile gerçekleşen araştırma sonuçlarına göre küresel tekstil değer zincirindeki siparişler ortalama yüzde 31 oranında iptal edildi veya ertelendi. Bununla bağlantılı olarak, 2020 yılında ciroların bir önceki yıla göre yüzde 28 oranında azalması beklenmektedir” dedi.

“Türk tekstilinde ihracat azaldı”

Salgının ilk haftalarında bazı bölgeler bu süreçten tam olarak etkilerken, ilerleyen süreçte sipariş ve cirolardaki olumsuz tablonun tüm pazarları kapsadığını vurgulayan Doç Dr. Günaydın, “Ocak-Nisan döneminde Türk tekstil ve ham maddeleri sektörünün miktar bazındaki ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalarak 699 bin tonda kaldı. Sadece Nisan ayı ele alındığında miktar bazındaki ihracat azalışı yüzde 45,2 oranında. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının verilerine göre, tekstil sektörünün Nisan ayındaki kapasite kullanım oranı ise yüzde 44,3 olarak açıklandı. Kapasite kullanım oranı Ocak ayında yüzde 79, Şubat ayında yüzde 79,3 ve Mart ayında yüzde 78,1 olarak saptanmıştır” diye konuştu.