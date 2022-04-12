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Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yılı anısına belgesel gösterimi ve müzik dinletisi

DENİZLİ(İHA) – Merkezefendi Belediyesi, 17 Nisan 1940 tarihinde kurulan ve tamamen Türkiye’ye özgü bir eğitim projesi olan Köy Enstitülerinin kuruluşunun 82.

DENİZLİ(İHA) – Merkezefendi Belediyesi, 17 Nisan 1940 tarihinde kurulan ve tamamen Türkiye'ye özgü bir eğitim projesi olan Köy Enstitülerinin kuruluşunun 82. yılı anısına belgesel gösterimi ve müzik dinletisi gerçekleştirilecek.



Merkezefendi Belediyesi, köylerde görev yapacak öğretmen yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihinde kurulan ve tamamen Türkiye'ye özgü bir eğitim projesi olan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yılı anısına etkinlik düzenleyecek.


17 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Merkezefendi Kültür Merkezi'nde Yücel'in Çiçekleri isimli belgesel gösterimi ve Ayşe Gedizlioğlu'nun şefliğinde Mandos Mandolin isimli müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Tüm Merkezefendili ve Denizlilileri belgesel ve müzik dinletisine davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Köy Enstitülerinin açılmasının en önemli nedeni, Cumhuriyetin dayandığı temellerin sosyoekonomik ve kültürel olarak geliştirilmesi amacıdır. Köy Enstitüleri Cumhuriyet'in en büyük hizmetlerinden biri olarak Türkiye'ye çok büyük değerler kazandırmıştır. Genç Cumhuriyetimizin büyük aydınlanma ve eğitim hamlesi Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yılı anısına bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Düzenleyeceğimiz belgesel gösterimi ve müzik dinletimize tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” diye konuştu.

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