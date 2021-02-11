Köy okulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime hazır hale getirildi

Ülke genelinde ve Denizli'de 15 Şubat'ta köy okullarında yüz yüze yapılacak olan eğitim için sınıflar hazır hale getirildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 237 okulda 15 bin öğrencinin, haftada beş gün yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.

Salgın koşullarının hafif seyrettiği ya da virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde okullar, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlamak için hazırlandı. “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" uyarınca, okullarda tüm alanlarda öğrenciler arasında 1 ile 1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda açılacak tüm okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemelerinin ulaştırıldığı belirtildi. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul, ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu, özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

237 okulda 15 bin civarında öğrenci haftada beş gün yüz yüze eğitime başlayacak

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama, “Denizli' 15 Şubat 2021 Pazartesi tarihi itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan 48 ilkokulumuzda bin 173 öğrenci, bağımsız resmi anaokulu 62 okulda 6 bin 524 öğrenci, özel eğitim anaokulu 1 okulda 150 öğrenci ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında 30 okulda bin 40 öğrenci toplam 7 bin 714 öğrenci, seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki anasınıflarında 237 okulda 15 bin civarında öğrenci, haftada beş gün yüz yüze eğitime başlayacaktır” denildi.

“Sıklıkta temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilip kayıtlar tutuluyor”

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hijyen konusunda yapılan açıklamanın detayları ise şöyle; “Okullarda temizlik görevlilerinin iş esnasında maskenin yanı sıra eldiven, bone ve benzeri korucuları kullanmaları için önlem alındı. Okullarda belirlenen noktalarda maske, eldiven gibi atıklar için ayrı olmak üzere elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirildi. Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Alanların taşıdıkları hijyen riskine göre sıklıkta temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilip kayıtlar tutuluyor. Sınıflarda yüksek sesle etkinlik yapılmaması için düzenlemeler yapıldı. Salgın hastalıktan korunma yollarıyla ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler arasında malzeme alışverişi yapılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeleri içeren uyarılar ilgili alanlara asıldı. Okullara ziyaretçi kabul edilmemesi başta olmak üzere veliler ve diğer ilgili taraflarca uyulması gereken konular, okulların web siteleri ve diğer iletişim araçları ile duyuruldu. İlgili tarafların uyması gereken kurallara ilişkin taahhütler alındı.”