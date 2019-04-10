Köy okulu öğrencileri fotoğrafçılıkla tanıştı

Topluluğun gönüllü olarak verdiği eğitimde insan, doğa ve çevre odaklı çekilen fotoğraflar okul koridorlarında sergilenecek.

PAÜ Sağlık, Bilim ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak çeşitli etkinlikler düzenleyen PAÜFOT, Acıpayam Alcı Ortaokulu'nda öğrencilerle profesyonel fotoğrafçılıkla ilgili deneyimlerini paylaştı. Topluluk olarak dezavantajlı ilköğretim okullarında toplumsal hizmet ve sorumluluk projeleri yürütmek isteyen üyeler edindikleri teknik tecrübeleri fotoğraf makinalarıyla köyde yaşayan öğrencilere aktardı.

Okulun vermiş olduğu eğitimin meydana gelen problemlerin çözümünde önemli rol oynadığını ifade eden PAÜFOT Öğrenci Topluluğu Başkanı Aide Erkan, kentte eğitim gören çocuklar ile kırsal kesimde eğitim gören çocukların arasındaki başarı düzeyi farkını kapatmak adına bu gibi sosyal çalışmalara köylerde de destek verilmesinin önemli olduğunu söyledi. Erkan, köy okullarındaki öğrencilerin de teknik olarak bazı becerileri keşfedebilmesinin önemini ve bu becerilerin ileride öğrencilere yol göstereceğini kaydetti.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Verilen fotoğrafçılık eğitiminde, topluluk üyeleri öğrencilere çekim teknikleri ve kompozisyon bilgisi içeren temel fotoğrafçılık eğitimi akabinde öğrencilerle uygulamalı olarak insan, doğa ve çevre odaklı çekimler gerçekleştirdi. Acıpayam Alcı Ortaokulu öğretmenlerinden Ali Alper Savuran, Seher Sarıkaya ve Anıl Aysel organizasyonuyla gerçekleştirilen eğitimde çekilen nitelikli fotoğrafların, seçilerek okul koridorlarında sergileneceği bildirildi.