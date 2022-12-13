Köy yaşam merkezleri 7'den 77'ye hizmet veriyor

DENİZLİ(İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Ulaşılabilir Yaşam Alanları” hedefiyle başlatılan Köy Yaşam Merkezleri projesi çalışmaları, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de nicelik ve nitelikleri artırılarak devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik bir hamle” olarak nitelendirdiği Köy Yaşam Merkezleriyle, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı kademelerdeki sınıflar, çeşitli alanlardaki kurslar ve her yaştan bireye hitap edebilecek kütüphane, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyeler vatandaşların ve gençlerin kullanımı için hazır hale getiriliyor. Proje çerçevesince, Denizli'nin Honaz ilçesindeki Aşağıdağdere Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, anasınıfı öğrencileri ve kursiyerlerle bir araya geldi. Aşağıdağdere köyünde kullanılmayan köy okulu binasının ihtiyaçlara uygun bir şekilde tadilattan geçirilerek Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldüğünü belirten Müdür Ekici, yaptığı değerlendirmede, “Bakanlığımızın başlattığı Köy Yaşam Merkezleri projesiyle yerel gereksinimleri de göz önüne alarak Halk Eğitimi Merkezlerimizle beraber çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aşağıdağdere köyümüzde hizmete açtığımız merkezde anasınıfımız ve kurs merkezimiz faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi.

“Kurs alanları tüm ilçelerimizde yaygınlaştırılacak”

Müdür Ekici, “Anasınıfında eğitim gören çocuklarımızın yanı sıra annelerimiz ve ablalarımızın sosyalleşerek ev ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri, beceri setlerini artırabilecekleri kurslarımız vatandaşlarımızın hizmetindedir. İçerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde açılan kurslara ilave olarak şu anda 24 kursiyerimiz el sanatları kursunda eğitimlerine devam ediyor. Kadın istihdamına yönelik planladığımız kurs alanları tüm ilçelerimizde yaygınlaştırılacak” diye konuştu.

Temmuz 2022 tarihi itibariyle başlayan proje ile Denizli'de Temmuz ile Aralık 2022 tarihlerinde 12 ilçedeki toplam 17 köy yaşam merkezinde 35 kurs açıldı ve bu kurslara 514 kursiyer katıldı.