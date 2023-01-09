Köy Yaşam Merkezleri öğrenci ve köylülerin eğitime ulaşımını kolaylaştırdı

Köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunularak eğitim ve sosyal etkinliklere ulaşmalarını kolaylaştırdığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Türkiye'nin dört bir yanında köylerin kalbi olan Köy Yaşam Merkezlerine ilimizde de her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İlimizde bugün itibari ile kapalı durumda olan köy okullarından 28'i köy yaşam merkezine dönüştürüldü. Dönüşümü yapılan Köy Yaşam Merkezleri anasınıfı ve halk eğitimi kursları ile öğrenci ve köylülerin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet veriyor. İlimizde 28 olan Köy Yaşam Merkezi sayısına yapılan planlamalar ve çalışmalarla yenileri eklenerek, ilimiz genelinde her ilçede en az bir köy yaşam merkezi hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığınca Köy Yaşam Merkezi projesi ile köy ilkokullarının öğrenci sayısına bakılmaksızın açılabilmesi için yönetmelik değişikliği yapıldı. Köylerde anaokulu açılması için gereken 10 öğrenci olması kriteri de 5'e düşürüldü. Bakanlıkça Yönetmeliklerde yapılan düzenlemeler ile köylerdeki çocukların okul öncesi eğitim almaları kolaylaştırıldı” dedi.