Koyunlar 8 asır sonra yapay gölette karşıdan karşıya atlayacak

Denizli'de 8 asırdır Menderes Nehri üzerinde düzenlenen sudan koyun atlatma şenliği bu yıl yurt genelinde etkili olan kuraklık nedeniyle yapılamama riski ile yüz yüze geldi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, tüm ihtimallere karşı önlem aldıklarını belirterek, “Eğer herhangi bir sıkıntı çıkar ise de yapay göletti oluşturup koyun geçirme etkinliklerini yapacağız” dedi.

Denizli'nin Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesinde 848 yıldır Ağustos ayının son haftasında menderes nehri üzerinde geleneksel sudan koyun atlatma şenliği yapılıyor. Bu yıl yurt genelinde etkili olan düşük yağış birçok su yatağının kurumasına neden oldu. Kuraklığın etkisi ile menderes nehri ise adeta kurudu. Menderes nehrinde su seviyesinin istenilen seviyede olmaması 8 asırdır düzenlenen geleneksel sudan koyun atlatma şenliğini de etkiledi. Asırlardır düzenlenen etkinlik kuraklık nedeniyle yapılamama noktasına geldi.

Tarihin en kurak döneminin yaşandığını belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Türkiye'de olduğu gibi Çal'da da bu sene kuraklık var. Tarihin en kurak yerlerini yaşıyoruz şuanda. Bu kuraklık nedeniyle Büyük Menderes Nehri'de şuanda kurumuş durumda, çünkü su kaynakları tamamen kurumuş durumda. Sadece Işıklı Barajı'na salınacak olan suya bağlı. 8 asırdır sudan koyun geçirme etkinliklerini biz Menderes Nehri üzerinde yapıyorduk. Bu senede inşallah yapacağız. Devlet Su İşleri ile yaptığımız görüşmede dere yatağına su salınacak. Eğer herhangi bir sıkıntı çıkar ise de yapay göletti oluşturup koyun geçirme etkinliklerini yapacağız. Tarihte bir değişiklik olması mümkün değil. Sebebi ise Ağustos'un son döneminde sular daha da ısınmasından dolayı ve koyunların suya girme zamanı o günlerde olduğu için o tarihte yapma zorunluluğumuz var” dedi.