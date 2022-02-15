İhlas Haber Ajansı

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Kozalaklar yeşil vatana dönüşüyor

Denizli’de karaçam kozalaklarından elde edilen tohum, yanan ormanlık alanlara ve gençleştirme sahalarına ekliyor.

Denizli'de karaçam kozalaklarından elde edilen tohum, yanan ormanlık alanlara ve gençleştirme sahalarına ekliyor.


Denizli Çameli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma planlamaları kapsamında kozalaklar teker teker toplanarak bir araya getirildi. Ekiplerin topladığı karaçam kozalakları ilçede kış aylarında üretim yapılmayan seralara getirilerek tohum alınabilmesi için serildi. Açılan kozalaklardan elde edilen tohumlar, özellikle yanan orman alanları ile gençleştirme sahalarına ekilerek, yeşil vatana dönüştürülüyor.

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