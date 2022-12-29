Kriket Türkiye Şampiyonası devam ediyor

5 gün sürecek şampiyonada 152 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu koordinesinde gerçekleşen U19 ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında üçüncü gün geride kaldı. 26-30 Aralık tarihlerinde Akvadi Spor Tesislerinde yapılan şampiyonaya 6 ayrı ilden, 152 sporcu katılıyor.

“Gelişmekte olan branşlara önem veriyoruz”

Erkekler U19 ve Büyükler Kriket Türkiye Şampiyonasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 15 gün önce Kriket Kadınlar Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını, şimdi de yeniden Kriket heyecanına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu şampiyona sonunda başarılı olan sporcuların Kriket Milli Takımında yer alacağını belirten İlman, turnuvada mücadele eden tüm takımlara başarılar diledi. Akvadi Stadı gibi modern bir tesiste maçların oynandığını söyleyen İlman, organizasyona destek veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye ve emeği geçen tüm spor paydaşlarına teşekkür etti.

“Denizli'yi kriket merkezi yapmaya kararlıyız”

Kriket Türkiye Şampiyonasında Denizli'de olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Genel Sekreteri Hasan Sabit Alta, iki ayrı büyük organizasyonda kendilerine kapılarını açan ve sonuna kadar desteklerini ileten Gençlik Spor İl Müdürü İlman ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür etti.