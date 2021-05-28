Kripto parasının maddi olduğu kadar, psikolojik etkileri de var

Kripto para sektörü, pandemi döneminde gelir kaybına uğrayan büyük bir nüfusun ortaya çıkmasıyla birlikte binlerce insanın yeni umudu haline geldi. Salgın döneminde insanların sürekli evde olması ve interneti kullanarak gelirlerini artırmak istemeleri kripto paralara olan ilgiyi arttırdı. Piyasada kaybedilen paralar vatandaşları maddi açıdan olduğu kadar, psikolojik olarak da olumsuz etkiliyor. Para kaybettiğinde daha fazla kaybetme korkusu yaşayan ya da tüm birikimini kripto paralara yatıran kişilerde stres ve kaygı ön plana çıkıyor. Bilinçsiz şekilde yatırılan yapılan yatırımlar, düşüşlerdeki stresle birlikte tüm paranın kaybolması gibi kötü sonuçlar doğurabiliyor.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek, kripto para piyasasındaki hızlı artış ve düşüşlerin kişide kaygıya ve strese sebebiyet verebildiğini belirterek, “Sürekli bu kaygıyı hissetmek ve bunu yaşamak kişiyi anksiyeteye götürebilir. Düşüş yaşandığında kalp çarpıntısı ve nefes darlığı gibi fiziksel rahatsızlıklara da sebep olabilir. Birikimlerini buraya yatıran kişiler kendilerini sürekli baskı ve stres altında hissedebilirler. Paralarını kaybettiklerinde sonuç beklentiyi karşılamadığında mutsuzluk, uykusuzluk yaşayıp bireyler depresyona girebilir. Böyle bir ruh hali içindeki kişilerin yatırımları yanlış kararlarla buhar olup uçabilir. Yaşananlar kişileri maddi açıdan olduğu kadar, psikolojik ve fiziksel olarak da olumsuz etkileyebilir” dedi.