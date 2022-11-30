Kros yarışlarında il birincisi olan öğrenciler ödüllendirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Kros İl Birinciliği Yarışlarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Okul Sporları Kros İl Birinciliği Yarışları Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Atletizm Pistinde tamamlandı. Farklı branşlarda takımların sezon boyunca mücadele ettiği turnuvalar büyük heyecana sahne oldu. Atletizm Kros İl Birinciliği yarışları da büyük çekişme yaşandı. 316 sporcu yıldız erkek- kız ve küçük erkek- kız olmak üzere 4 kategoride madalya için mücadele etti.

Yıldız kızlar ve Küçük Kızlar kategorilerinde şampiyonluğu elden bırakmayan Bereketli İmam Hatip Ortaokulu olurken yıldız erkeklerde Pamukkale Ortaokulu, küçük erkeklerde ise Ahmet Sami Uslu Ortaokulu şampiyon oldu.

Ödül töreninde konuşan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Atletizm branşında paydaşlarla yapılan çalışmaların ve tesisleşmenin meyvelerini ilerleyen zamanlarda toplayacaklarını vurguladı. Şampiyon olan okullara kupalarını takdim eden İlman, katılan sporculara, antrenörlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.