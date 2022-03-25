Küçük İbo, Cerrahi'de sağlık taramasından geçti

Dr. Mehmet Pekdemir'in gözetiminde sağlık taramasından geçirildi.

İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlayan ve Tatlıses'in televizyon programına katılarak bir anda şöhreti yakalayan 37 yaşındaki türkücü Halil İbrahim Küçük, sağlık taramasına girmek için yaptığı araştırmalar sonucunda Denizli'ye gelerek Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ile irtibata geçti. Küçük İbo, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Pekdemir gözetimindeki uzman ekip tarafından 1 gün süren sağlık taramasından geçirildi.

Yapılan sağlık taramasında ünlü sanatçının herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı ve sağlığının yerinde olduğunu aktaran Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Pekdemir, “Küçük İbo olarak bilinen türkülerini de severek dinlediğimiz sanatçı Halil İbrahim Küçük, rutin sağlık taraması için hastanemize geldi. Kendisine gerekli tüm tetkikleri yaparak değerlendirdik ve herhangi bir hastalığa rastlamadık, kendisi gayet sağlıklı" dedi.