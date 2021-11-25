Kudüs turları yeniden başlıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen ve yeniden başlayan turlar 'Üç gece dört gün' şeklinde düzenlenecek. Ziyaretlerde, iki ayrı konaklama türü olacak. Her iki konaklama türünde de yolculara üç öğün yemek verilecek. Turlara katılacak olan vatandaşlar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili, deneyimli personel görevlendirilecek.

2021-2022 yılları içerisinde Kudüs turları hakkında Denizli Müftülüğü'nden yapılan açıklamada; Kudüs turlarına yeniden başlanıldığını duyuruldu. Yapılan açıklamada; “Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığımız öncülüğünde 2021-2022 yılları içerisinde Kudüs turlarına yeniden başlıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen ve yeniden başlayan turlar 'Üç gece dört gün' şeklinde düzenlenecek. Ziyaretlerde, iki ayrı konaklama türü olacak. Her iki konaklama türünde de yolculara üç öğün yemek verilecek. Turlara katılacak olan vatandaşlar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili, deneyimli personel görevlendirilecek. Detaylı bilgi http.://www.hac.gov.tr internet adresinden, İl ve İlçe Müftülüklerinden edinilebilir” denildi.