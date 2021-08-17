Küle dönen ormanlık alanlar için ağaçlandırma seferberliği

Denizli, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarıyla cansiperane mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, küle dönen ormanlık alanların ağaçlandırılması için de destek vereceği belirtti.

Denizli'de 20'den fazla noktada meydana gelen orman yangınlarının yanı sıra Antalya'nın Manavgat ilçesi ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla da fedakarca mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyesi alkışlanacak bir karara daha imza attı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasına destek verecek. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlık etti. Gündemin 3 ve 4. maddesinde bulunan, son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından sonra çevre ve ağaçlandırma kampanyalarına destek verilmesinin yanında Denizli'de de gerçekleşen orman yangınlarından sonra oluşan kayıpları giderme amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yapılabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanması konusu karara bağlandı.

"Hasarları bir an önce gidereceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan orman yangınlarını işaret ederek, "Ülkemizde afet noktasında büyük yangınlar oluştu. Çok şükür devletimizin tüm kurumları gücünü gösterdi, vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek yangınları söndürmeye muktedir olundu" dedi. Yangınlardan sonra oluşan hasarın giderilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak destek vereceklerini kaydeden Başkan Zolan, "İnşallah yanan ormanlarımızın 1 santimetresi bile azalmadan ağaçlandırılacak" dedi.