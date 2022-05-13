Kültür ve sanat şehri Denizli

Uluslararası Karikatür Yarışması sergi ve ödül töreni yapıldı. Bir şehrin sadece fiziki yatırımlarla oluşmayacağını, kültür ve sanatın da büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Sanat ve kültürle yoğrulan bir şehir istiyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni düzenlendi. Karikatürcüler Derneği Denizli Temsilcisi ve yarışmanın jüri üyesi Mehmet Selçuk burada yaptığı konuşmada, yarışmaya yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Selçuk, “Kolombiya'dan Peru'ya, Amerika'dan Venezüella'ya kadar birçok ülkeden karikatür geldi. Konumuz bu sene ‘aile' idi, yurt içinden de çok değerli karikatürler geldi. Bir şehrin şehir olması kültür ve sanata verdiği değer ile oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sanat ve kültürle yoğrulan bir şehir istiyoruz”

Karikatür sanatının inceliklerinden bahseden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, gençlik yıllarından itibaren karikatüre ilgi duyduğunu belirterek, “Karikatür aslında bir kitaba sığacak anlatımları, birkaç etkili çizgiyle vurgulayıcı şekilde bizlere anlatıyor, zihnimizde yer ediyor” dedi. Bugüne kadar birçok tema ile karikatür yarışması düzenlediklerini belirten Başkan Zolan, “Her yıl ayrı tema ile yarışma açtık. Amacımız hem şehrimizi tanıtmak, hem de insanlarımızı sanat ve kültürle tanıştırmaktı” dedi. Bir şehrin sadece fiziki yatırımlarla oluşmayacağını, kültür ve sanat faaliyetlerinin de büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, bu çerçevede birçok çalışma sürdürdüklerini vurgulayarak, “Sanat ve kültürle yoğrulan bir şehir istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Zolan, dereceye giren sanatçılara ödüllerini verdi. Daha sonra katılımcılar hep birlikte birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi. 100 eserin yer aldığı sergi 19 Mayıs 2022'ye kadar açık kalacak.