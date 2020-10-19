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Kültür ve Turizm Müdürü korona virüse yakalandı

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol’un korona virüs testi pozitif çıktı.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol'un korona virüs testi pozitif çıktı. Akyol'un ailesi, makam şoförü, sekreteri ve diğer kurum çalışanlarının karantinaya alındığı öğrenildi.


Denizli'de önceki dönem Tavas İlçe Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve şu an İl Kültür ve Turizm Müdürü olan Turhan Veli Akyol, hafta sonu gittiği Tavas ilçesinde kulak ağrısı şikayeti ile ilçe Devlet Hastanesine gitti. Burada yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Turizm ve Kültür Müdürü Akyol, evde tedaviye alınırken ailesi, makam şoförü, sekreteri ve diğer kurum çalışanlarının karantinaya alındığı öğrenildi.

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