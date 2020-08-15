Kültürel Miras Listesi'ndeki ‘Sudan Koyun Geçirme Yarışması' temsili yapılacak

Denizli'nin Çal ilçesinde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde bulunan ve 847 yıllık bir geçmişe sahip olan ‘Sudan koyun geçirme yarışması' bu sene korona virüs tedbirleri kapsamında temsili olarak yapılacak. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Geleneğimizin bozulmaması adına yapacağız ve kesinlikle seyirci kabul etmeyeceğiz” dedi.

Denizli'nin Çal ilçesinde her yıl düzenlenen “Sudan Koyun Geçirme Yarışması” bu yıl temsili olarak düzenleneceği belirtildi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde olan ve 847 yıllık bir geçmişi olan “Sudan Koyun Geçirme Yarışması” korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temsili geçit töreni olarak yapılacağını belirtti. Akcan, “Yıllardır devam eden geleneklerimizin sürdürülmesi için bu yıl pandemi sürecinden dolayı sağlık ve güvenlik önlemlerimizi alarak belirli sayıda çoban ile elçi adını verdiği koyununu sudan geçirmesine izin vereceğiz. Geleneğimizin bozulmaması adına yapacağız ve kesinlikle seyirci kabul etmeyeceğiz” dedi.