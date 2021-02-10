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Kulübü soyan hırsızlar çay demleyip çapayla çimlere zarar verdi

Denizlispor alt yapısının çalıştığı statta son 1,5 ayda üçüncü hırsızlık olayı meydana geldi.

Antrenör ve sporcuların malzemeleri çalan hırsızların, çay demleyip çimleri çapayla zarar veren rahatlıkları pes dedirtti.


Denizlispor'un U19 takımının çalıştığı Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda, önceki gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pencere ve kilitler kırılarak hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde stada gelen hizmetli pencere ve kilitlerin kırıldığını fark etmesi üzerine 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelerek incelemelerde yaparken, hırsızların, futbolcular ile hocaların kramponları ile spor malzemelerinin yanı sıra çay ve sigara çaldığı tespit edildi.



Hırsızların çıkmadan önce çay demleyip içmişler


Tesisteki güvenlik kameraları çalışmadığı için hırsızlık olayının şüphelileri henüz tespit edilemedi. Alt yapı tesisinde yapılan detaylı incelemede hırsızların malzemeleri çaldıktan sonra bina içerisinde çay demleyip içtikleri daha sonrasında ise yeşil zemine çapa ile zarar verdikleri belirlendi. Uzun süre tesislerde kalan hırsızların rahatlığı pes dedirtti.



1,5 ay içerisinde 3. hırsızlık olayı


Daha öncesinden ise statta 1,5 ay içerisinde farklı günlerde hırsızlık olayı gerçekleştiği belirtildi. Olay ile ilgili çalışmalarını sürdüren, ekiplerin 3 ayrı parmak izi tespit ettikleri öğrenildi.

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