Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar

Denizli'de Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, bir iş hanının 2. katında faaliyet gösteren iş adamları derneğine yaptığı baskında, kumar oynarken suçüstü yakalanan 14 kişiye 40 bin TL para cezası uygulandı. Mühürlenen derneğin, 8 ay önce yapılan kumar baskınında bir kadının pencereden atlayarak ağır yaralandığı binanın hemen bitişiğinde olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yasa dışı kumar oynatan ve oynayan kişilere göz açtırmayan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çamlık İş Adamları Derneği adı altında faaliyet gösteren dairede yasa dışı kumar oynandığına dair bilgi aldı. 3 katlı bir iş hanının 2. katında bulunan dernek merkezine başarılı bir operasyon gerçekleştiren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumarbazları suçüstü yakaladı. Kumar oynadıkları sırada bir anda polis ekiplerini karşılarında gören 14 kişi, şaşkına dönüp saklanacak yer aradı.

Kumar oynayanların teker teker kimliklerini alan ekipler, sorgulamalarını yaparak işlemleri başlattı. Dernek görünümlü kumarhanede yapılan aramda çok sayıda oyun malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler ise işlemleri için karakola götürüldü. Dernek görünümlü kumarhanede suçüstü yakalanan ve ekip otosuna bindirilecekleri sırada yüzlerini gizlemeye çalışan 14 kişiye, yaklaşık 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Mühürlenen binanın yanında yeni kumarhane

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 4 Nisan 2021 tarihinde operasyon düzenlediği iş adamları derneğinde, 1'i kadın 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanmıştı. Polisi karşısında görünce 2. kattan atlayan Berna M., ağır yaralanarak hastanelik olurken; kocası Osman M. ise elbiselerini parçalayarak polisleri tehdit etmişti.

Son operasyonda ortaya çıkarılan bu yeni dernek görünümlü kumarhanenin, 8 ay önce yasa dışı kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen başka bir derneğe ait binanın hemen yanı başında olması ise dikkatlerden kaçmadı.