Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 15 bin TL ceza kesildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 11 ile 17 Ocak 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 686 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 1 adreste fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 kişiye bin 720 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynandığı tespit edilen 6 farklı adreste kumar oynayan 11 kişiye kumar oynamaktan 15 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen bin 700 TL, 100 Dolar ve 50 Euro ele geçirildi. Geçici konaklama yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 9 ayrı adreste toplam 115 apart dairesi kontrol edildiği, denetlemeler neticesinde hiçbir olumsuzluğa rastlanmadığı tespit edildi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 119 kişiye 95 bin 580 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 253 işyeri denetlendi. Denetimlerde 733 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 10 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 8 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 3 kişiye maske takmamaktan 2 bin 700 TL, 98 kişiye ise sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 84 bin 280 TL olmak üzere toplamda 95 bin 580 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.