Kumar oynatılan 2 evde bulunan 27 kişiye 79 bin TL ceza kesildi

Denizli'de, Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kumar oynandığı iddia edilen 3 iş yerine ve 2 eve düzenlediği operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 27 kişiye 79 bin 275 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 3 iş yerinde ve 2 evde kumar oynandığını tespit etti. Takibe alınan iş yerleri ve evlere operasyon düzenleyen polis ekipleri 27 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Yapılan arama çalışmalarında ise kumar oyununda kullanıldığı tespit edilen oyun kartları ve oyun pulları ele geçirildi. Kumar oynama suçundan hakkında işlem yapılan 3 kişiye toplamda 3 bin 675 TL idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi. Evde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye ise sosyal mesafe kurallarına uymamaktan her bir kişiye 3 bin 150'er TL'den toplamda 75 bin 600 TL idari para cezası kesildi. Toplamda 27 kişiye 79 bin 275 TL para cezası kesildi.