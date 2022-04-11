Kumar ve fuhuş olaylarında 20 kişiye toplamda 29 bin 900 TL ceza

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 176 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 50 bin 262 kişi sorgulandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 4 ile 10 Nisan 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 176 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 50 bin 262 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Bir kahvehanede ve 1 dernekte yapılan kontrollerde, kumar oynadığı tespit edilen toplam 10 kişiye 18 bin 190 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda 2 kişiye “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan adli işlem yapıldı. Fuhuş olayına karışan 10 kişiye toplamda 11 bin 710 TL idari para cezası uygulandı.

122 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 122 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 4 adet bıçak, 1 kuru sıkı tabanca, 14 adet mermi, 3 adet fişek, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet ev tipi klima motoru, 1.800 dolar, 50 Euro, 400 TL çalıntı para, 100 kilogram çalıntı hurda demir, çalıntı inşaat kalıp ve malzemeleri ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 550 TL para ele geçirildi.

Apart denetimlerinde olumsuzluğa rastlanılmadı

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan toplam 172 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı tespit edildi.