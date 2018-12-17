Kumaş parçalarının arasından 3 bin litre kaçak içki çıktı

Denizli'de alkolü eğlence mekanlarına sahte içki satılacağı yönünde bilgi alan polis ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda kolilerdeki kumaş parçalarının arasına gizlenmiş halde 3 bin litre kaçak, sahte içki ele geçirilirken, 7 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler Yeni yılın yaklaşması ile sahte alkollü içkilerin yasa dışı yollarla taklit bandrol yapıştırılarak sağlık açısından uygun olmayan koşullarda piyasaya sürülmek istendiği, doğu illerinden ve İstanbul'dan aracı şahıslar vasıtasıyla Denizli il merkezinde ve ilçelerde eğlence mekanlarına satış yaparak piyasaya kaçak sahte alkol sürülmek istendiği yönünde istihbarat alması üzerine harekete geçti. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda kırpılmış kumaş parçaları arasına gizlenmiş vaziyette alkol taşımacılığı yapan araçlar içerisinde satışa hazır halde kolilenmiş olarak ve kaçakçılık yapan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda farklı ebat ve şişelerde değişik markalarda kaçak alkol bulundu. Operasyonda,3 bin litreye yakın kaçak sahte alkol, bin adet sahte bandrol,300 litre kaçak sahte alkol üretiminde kullanılan sıvı madde, 270 litre etil alkol, 56 kilogram alkollü içki üretimi için kullanılan katkı maddesi yakalandı.

Operasyonda ayrıca 7 kişi gözaltına alındı.