Kurban bıçakları hazırlandı

Denizli'de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçak bileme çarkları daha hızlı dönmeye başladı. Satışa çıkan kurban bıçakları, bu yıl 50 TL ile 250 TL arasında satışa sunuldu.

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil ve Yatağan Mahallerinde bıçak ustaları tarafından 800 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimi ile üretilen bıçaklar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde satışa çıktı. Bıçakta kullanılan malzeme çeşidi ve ebada göre fiyatları değişen kurban bıçakları, bu yıl 50 TL ile 250 TL arasında satışa sunuldu. Yatağan Mahallesi'nin dünyada bıçak üretilen 28 yerden birisi olarak kabul edildiğini anlatan bıçak ustası Hidayet Akın, “Burası Yatağan. Türkiye'nin bıçaklarının can damarı olan imalat yeridir. Bizler tabi olarak Selçuklu imparatorluğu zamanından beri dedelerimiz kılıç ve bıçak yapmıştır. Bu miras bize kaldı. Çocuklarımız gençler bir hevesle bıçak yapıyorlar” dedi.

“Kaliteleri çok güzel ürünlerimiz var”

Üretilen bıçakların yurtdışına da ihracat edildiğini anlatan Akın, “Atalarımız demiş ki yeni kurban yeni bıçakla kesilir. Mahallemizdeki ustalar tarafından sürekli yeni bıçaklar üretiliyor. Gençler şu an endüstri meslek lisesi mezunları çakı ve bıçak yapıyorlar. Kaliteleri çok güzel ürünlerimiz var. Dünyaya hitap ediyor. Yani kör bıçakla kurban kesilmez. Bir dünya para veriyorsun bıçak kaliteli olmalı bir seferde kesmeli. Ürettiğimiz bıçaklar Türkiye'nin her yerine gittiği gibi Irak Rusya, İran ve Balkanlara bavul ticaretiyle bol bol gitmektedir. Yatağan olarak ürünlerde çok iyi durumdayız” ifadelerini kullandı.