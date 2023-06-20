Kurbanlıklar cebe girdi

Kurbanlık arayışlarına başlayan vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması 'Tarım Cebimde' üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sevklerinin başlaması nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yol denetimlerini artırırken, kurban satış yerlerinde hizmetlerin aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlar da satın almak istedikleri kurbanlık hayvanların bilgilerini 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor.

Vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması 'Tarım Cebimde' üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor. 'Tarım Cebimde' uygulamasını mobil cihazlarına indiren vatandaşlar, tüm kullanıcılara açık küpe sorgulama özelliğiyle küpe numarasını girerek büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor.

Denizli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda denetim gerçekleştiren Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü sağlık personelince, üreticiler ziyaret edilerek Tarım Cebimde mobil uygulaması hakkında bilgilendirildi.

Yetiştirici Yunus Demir, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Tarım Cebimde'nin kendilerine pek çok kolaylık sağladığını belirten Demir, "Bakanlığımızın yapmış olduğu Tarım Cebimde uygulamasıyla Tarım İlçe Müdürlüklerine gitmeden Bitkisel Üretim ÇKS bilgilerim ve belgelerimi ayrıca tüm desteklemeleri buradan takip edebiliyorum. Hayvansal Üretimde küpe sorgulaması, hayvan varlık listesi doğum ve ölüm bildirimi hepsini buradan yapabiliyorum. Bakanlığımıza verdiği desteklerden ve bize kazandırmış olduğu bu kolaylıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ayrıca uygulamadaki bitkisel ve hayvansal üretim sekmelerinde birçok konuyu bulabilen üreticiler, başta Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgileri olmak üzere geçmiş yıllara ait hibe ödemelerine ulaşabiliyor. Yıl içerisinde yapılan destek ödemelerinin takvimi, sunulan hizmetlere ait eğitim ve yayın çalışmaları ile e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlere erişim sağlayabilen üreticiler, birçok işlemi tarım ve orman müdürlüklerine gitmeden gerçekleştirebiliyor.