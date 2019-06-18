Kurslarla aile bütçelerine katkı sağladılar

Kursların terapi gibi geldiğini ifade eden kadınlar söz konusu hizmet için büyükşehir belediyesine teşekkür ederek herkesi sergiyi gezmeye davet ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz kurslarda eğitim gören bin 470 kursiyerin el emeği göz nuru 3 bin 735 eserinin yer aldığı Geçmişin Altın İzleri adlı sergi ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezlerinde (DENMEK) gerçekleştirilen ücretsiz kurslara katılan kadınlar sergiye olan yoğun ziyaretten dolayı oldukça memnun olduklarını belirtirken, söz konusu kurslar sayesinde hem sosyal hayatlarına yeni bir renk geldiğini hem de ürettikleri ürünlerle aile bütçelerine katkıda bulunduklarını ifade ediyor. Kursların terapi gibi geldiğini kaydeden kadınlar büyükşehir belediyesine teşekkür ederek herkesi sergiyi gezmeye davet ediyor.

Eserler 23 Haziran'a kadar Sümerbank binasında sergilenecek

Tarihi Nuzhet Sürücü Evi, Atalar Evleri, Yenişehir Seramik Atölyesi, Yenişehir El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Gerzele El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi ile Bağbaşı El Becerileri ve Kurs Merkezi olmak üzere toplam 7 farklı noktadaki kurs merkezinde kadınların ürettiği el emeği göz nuru eserler valilik karşısındaki eski Sümerbank binasında 23 Haziran'a kadar sergilenecek.

Kursta eğitim gören, Seher Kayabaşı emekli olduktan sonra evde sıkıldığını kaydederek, “Belediyenin açmış olduğu kurslara başladım. Çokta hoşuma gitti, severek yaptım ki bu çok önemli. Herkesin emeğini ve sevgisini katması çok güzel. Sonucunda çok güzel şeyler ortaya çıktı. Para da kazanmaya başladım. Kendime güvenim daha da arttı. Çevrem genişledi. Çok güzel vakit geçiriyorum

Zehra Güngör ise kursların kendilerinin özellikle sosyalleşmeleri açısında önemli olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesinin kursları bizim terapi merkezimiz oluyor. Buraya gelmeyi seviyoruz. Arkadaş çevremiz oluyor. Boş vakitlerimizi güzel değerlendiriyoruz. Yaptığı işleri satıp aile bütçelerine katkı sağlayan arkadaşlarımız da oluyor” ifadelerini kullandı.