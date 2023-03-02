Kürtaj iddiasıyla öldürülen genç kızın hamile olmadığı ortaya çıktı

Denizli'de 18 yaşındaki eşini acımasızca öldüren katil koca hakkında tamamlanan iddianamede müebbet hapis cezası istenirken, kürtaj nedeniyle katledilen kadının hamile olmadığı ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta 30 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayda; eşi Elif I. (18) ile tartışan Ahmet Emre I. (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet I.'yı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre I., daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçakladıktan öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Ailesinin izniyle evlenmiş

Cinayet kurbanı olan Elif I.'nın, tekstil işçisi olarak çalıştığı fabrikada Ahmet Emre I. ile tanışıp aşık olduğu ve o dönem yaşının küçük olması nedeniyle ailesinin izniyle geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği öğrenildi.

Olayın ardından tutuklanan katil koca hakkında iddianame hazırlandı. Eşini kürtaj tartışması nedeniyle öldürdüğü itiraf eden kocanın, kendisinden habersiz çocuğunun aldırıldığı için cinayeti işlediğini söylediği iddianamede; hayatını kaybeden kadının yapılan otopsisinde ise hamile olmadığı ve çocuğunu aldırmadığı ortaya çıktı. Zanlı hakkında haksız tahrik indirimlerinin uygulanmaması talep edilirken, dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.