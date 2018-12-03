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Kurtarılan amatör dağcılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor

Denizli’de tırmandıkları dağda düşüp yaralanan ve yaklaşık 8 buçuk saat süren bir operasyonun ardından kurtarılan İran uyruklu 2 dağcıdan birisinin beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Denizli'de tırmandıkları dağda düşüp yaralanan ve yaklaşık 8 buçuk saat süren bir operasyonun ardından kurtarılan İran uyruklu 2 dağcıdan birisinin beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olayda, amatör dağcılık yaptıkları öne sürülen İran uyruklu Mohsen Jamali (27) ve Ramin Sasari (30), Çamlık diye adlandırılan ormanlık alandan Bağbaşı Dağı'na tırmandı. Dağda düşen ve yaralanan şahıslar mahsur kalmıştı. Karanlığında bastırması ile ekiplere yerlerini tarif edemeyen yaralılar için AFAD ekipleri sirenler çalarak yaralıların yerlerini tespit etmeye çalışmış ardından şahısların ateş yakması ile yerlerini belli etmesinin ardından ekipler amatör dağcılara ulaşmıştı. Yaklaşık 70 arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmalarda yaralıları 8 buçuk saat süren çalışma sonucu kurtarılmıştı.


Durumu ciddiyetini koruyor


Kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yarlılardan Mohsen Jamali'nin, bacaklarında kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Jemali'nin hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


Yaralılardan Ramin Sasari'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumum iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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