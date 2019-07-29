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Kurtlar koyunları telef etti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde koyun sürülerine saldıran kurtlar 10’un üzerinde koyunu parçalayıp telef etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde koyun sürülerine saldıran kurtlar 10'un üzerinde koyunu parçalayıp telef etti.


Edinilen bilgilere göre olay, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede küçük baş hayvan besiciliği yapan Mustafa Karataş, Süleyman Evran, Murat Yeşil, Mustafa Yaşar ve Mehmet Çil'in koyunlarının bulunduğu sürüye saldıran kurtlar, son 3 buçuk ay içerisinde 10'un üzerinde koyunu parçalayarak telef etti. Kurtlar birçok koyunu da yaraladı.


Kurtlardan dolayı koyunlarını otlatmaya götürmekten korktuğunu belirten besiciler, duruma bir çözüm bulunmasını isteyip yetkililerden yardım istedi.

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