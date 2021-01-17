Kurtluca'nın sokakları çamurdan kurtuldu

Pamukkale Belediyesi'nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme projesi kapsamında Kurtluca Mahallesi'nde toprak olan tüm sokaklar yenilendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Mahallelerimizin daha güzel görünüme kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, toplam 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı ile döşeme projesinde şimdiye kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent, Belenardıç, Küçükdere, Akçapınar, Karakurt ve Haytabey mahallelerinde toprak olan tüm sokak ve caddeler beton kilit parke taşı ile kaplandı. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurtluca Mahallesi'nde de 12 bin metrekare alanda beton kilit parke taşı döşeyerek, mahallenin sokaklarını yeni bir görünüme kavuşturdu.

Kurtluca Mahalle Muhtarı Mustafa Acat, Pamukkale Belediyesi'nin mahallelerinde birçok konuda önemli hizmetleri gerçekleştirdiğini belirterek, “Belediyemiz tarafından mahallemizde kilit parke taşı çalışması yapıldı. Bu çalışmalardan sonra mahalle sakinlerimiz tozdan, çamurdan kurtulmuş oldu. Hizmetlerinden dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi. Kurtluca mahalle sakinlerinden İsmail Savaş ve Ahmet Asi ise “Pamukkale Belediyesi'nin mahallemizde yapmış olduğu hizmetlerden çok memnunuz. Kilit parke taşları ile sokaklarımız çok güzel oldu Hizmetlerinden dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale'nin tüm mahallelerinin daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalara aralıksız devam edildiğini ifade ederek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hangi mahallemizde ne eksik varsa anında çözüm üretmeye çalıştık. 23 mahallemizde aşamalı bir şekilde başlatmış olduğumuz beton kilit parke taşı döşeme projemiz ara vermeksizin devam ediyor. Şimdiye kadar 14 mahallemizde toprak olan tüm sokak ve caddeleri baştan aşağı kilit parke taşı ile kaplayarak vatandaşlarımızı çamurdan, tozdan kurtardık. Son olarak ilçemizin en uzak mahallelerinden biri olan Kurtluca mahallemizde 12 bin metrekare beton kilit parke taşı döşeyerek mahallemizin toprak olan yollarını yeniledik. Yapılan bu hizmetler hayırlı olsun” dedi.