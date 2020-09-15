Kuru dallar sanat eseri oluyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde, makrome sanatıyla uğraşan Emir Demirci Dalak, doğada bulunan kuru dalları ve kozalakları toplayarak onlardan sanat eserleri üretiyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, doğada bolca bulunan kuru ağaç dallarını ve kozalakları toplayan Emir Demirci Dalak, makrome sanatı ile süs eşyaları üretiyor. Boş vakitlerinde bu işle uğraştığını belirten Dalak, “Her Buldanlı kadın gibi üretmeyi ve aile bütçesine katkı yapmayı seviyorum” diye konuştu.

Pamuk ipliklerini bükerek makrome ipini hazırladığını belirten Dalak, “Makrome sanatını lise çağlarında öğrenmiştim. Pandemi döneminde boş vakitlerimde yeniden yapmaya başladım. Doğadan topladığım kuru dalları ve kozalakları, Buldanlı kadınlarımızdan öğrendiğin, Buldan'a has olan ponpon, koza, saçak ve değişik örme modelleri hazırlayarak, süs eşyası ve hediyelik eşyalar yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Tasarımlarıyla evlere bohem ve mistik bir hava katan Dalak, “Her Buldanlı kadın gibi üretmeyi ve aile bütçesine katkı yapmayı seviyorum” dedi.