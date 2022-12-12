İhlas Haber Ajansı

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Kurusıkıyı, tabancaya dönüştüren şebekeye ‘Silindir' operasyonu

Ülke genelinde olduğu gibi Denizli’de de yapılan ‘Silindir’ operasyonunda, yakalanan 3 şüpheliden av tüfekleri ve tabancalar ele geçirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Denizli'de de yapılan ‘Silindir' operasyonunda, yakalanan 3 şüpheliden av tüfekleri ve tabancalar ele geçirildi.



Ülke genelinde 06 Aralık 2022 tarihinde yapılan “Silindir” kod isimli operasyon çerçevesinde, Denizli'de kurusıkı olarak tabir edilen ses ve gaz tabancalarının namlularını açarak tabancaya dönüştürerek sattıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet fişek ve 22 adet yapım aşamasında tabanca parçası ele geçirildi.


Yakalanan 3 şüpheli hakkında “Yasadışı Silah ve Mühimmat Ticareti Yapmak ile 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” çerçevesinde adli işlem yapıldı.

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