Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü kayıplara karıştı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından aracını bırakıp kaçtı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi Caddesi'nde seyir eden bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye Necati Yasin Batır ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batır hayatını kaybetti. Kuryenin ölümüne sebep olan otomobil sürücüsünün ise kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.