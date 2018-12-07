Kuş avlayayım derken balkonda mahsur kaldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki kullanılmayan daireye kuş yakalamak için çıkan ve iki gündür aşağı inemeyen kediyi itfaiye kurtardı.

Denizli'nin Menkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Saltak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katındaki kullanılmayan daireden kedi sesleri geldiğini fark eden vatandaşlar, aynı seslerin ertesi gün de gelmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 10 dakikalık bir operasyonla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak aynı apartmanın bodrum katındaki yuvasına bıraktı. Dairenin kullanılmadığını ve iki gündür kedi sesleri geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Çiğdem Kutlu, "İki gündür sesi geliyordu ama nereden geldiğini önce bilemedik. Daha sonra itfaiyeyi aradık. Yem su attık, galiba kuş peşinde koşarken çıkmış balkona. Evde oturan yok, kiracılar bir ay önce çıkmış o yüzden içeriden girme şansımız olmadığı için balkondan alındı" dedi.