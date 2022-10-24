Kutsal topraklara giden ilk umre kafilesi Denizli'ye döndü

Yasakların kalkmasından sonra 1 Ekim'de başlayan Umre ibadeti için Denizli'den kutsal topraklara giden 40 kişilik ilk kafile kente döndü.

Korona salgını nedeniyle yasaklanan hac ve umre ibadeti yüksek aşılanma oranı ve düşen vaka sayılarıyla birlikte tekrar başladı. Yasakların kalkmasıyla birlikte 1 Ekim'de Denizli'den İzmir'e, İzmir'den de uçakla Medine'ye giden 40 kişilik ilk umre kafilesi, 20 günlük Mekke ziyaretini de tamamlayarak Denizli'ye döndü.

“Kutsal toprakları çok özlemişiz”

Dünyayı saran salgın hastalık nedeniyle uzun zaman kutsal topraklara gidilememesinden dolayı üzüntü ve özlem duygularını yaşadıklarını anlatan tur yetkilisi İbrahim Yılmaz, “Salgın hastalık yasaklarından sonra umre ibadetinin yapılabilmesi için izin verildi. 1 Ekim tarihinde Denizli'den 20 günlük Umre turuna ilk giden acenteyiz. Rabbime şükürler olsun sağ selamet görevimizi yaparak mutlu bir şekilde şehrimize döndük. Rabbim arzu eden her kuluna nasip eylesin. Kutsal topraklarda kutsal yerleri de umreye giden kardeşlerimizle birlikte ziyaret ettik. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, sıkıntılı günlerin bitmesi, sağlık, sıhhat, bolluk ve bereket için Kabe'de bol bol dua ettik. O kutsal toprakları çok özlemişiz. Yıllardır hasrettik, hasretliğimiz bitti. İnşallah hac ibadetimizi de layıkıyla yapabiliriz” dedi