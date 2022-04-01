Kütüphane Haftasında PAÜ'de hakikat ve kütüphaneler konuşuldu

Kütüphane Haftası dolayısıyla, “Hakikat ve Kütüphaneler” konulu bir panel düzenlendi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen panel, üniversitenin resmi sosyal medya kanalında yayınlandı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Hakikat ve Kütüphaneler” konulu panel Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi A Blokta düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü PAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Şimşek üstlenirken, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri, Doç. Dr. Harun Abacı ve Doç. Dr. Osman Aydınlı konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen paneli Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Atalay Kale, kütüphane personeli ve öğrenciler takip ederken, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan panel, PAÜ'nün resmi sosyal medya kanalında yayınlandı. Panelde, Doç. Dr. Harun Abacı, hakikat konusuna değinirken, Doç. Dr. Osman Aydınlı ise Osmanlı döneminde kütüphanelerin yeri ve kütüphanelerin hakikat konusundaki katkılarını ele aldı. Panelin moderatörü Doç. Dr. İsmail Şimşek, hakikatin bir arama çabası olduğunu ifade ederken, günümüzde bilgiye ulaşmanın kolay olduğunu ancak hakikate ulaşmanın ise önemli bir sorun haline geldiğini belirtti. Bilimsel araştırmalara göre yalanın doğru bilgiye göre altı kat daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Şimşek, hakikate ulaşma konusunda yapılan çabalara katkı koyacak bir panel olmasını temenni etti.

Panel, sunumların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç tarafından, panelin yönlendiricisi Doç. Dr. İsmail Şimşek ile panelin konuşmacıları, Doç. Dr. Harun Abacı ve Doç. Dr. Osman Aydınlı'ya teşekkür belgelerinin verilmesi, akabinde günün anısına hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.