Kuvvetli kar yağışı uçak seferlerini iptal ettirdi

Denizli'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları uçak seferlerini de etkiledi. Bugün İstanbul ile Denizli arasında gerçekleşmesi beklenen karşılıklı uçak seferleri, pisteki buzlanma ve yoğun kar nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Uçuşların iptal edilmesi nedeniyle çok sayıda İstanbul yolcusu Denizli Çardak havaalanında mağduriyet yaşadı.

Yolcular yaklaşık 1 buçuk saat Denizli uçağının gelmesini bekledi. İptal sonrası ise yolcuların bir kısmı açık olan yollardan en yakın havaalanları olan İzmir ve Antalya'yı seçip seçmeme konusunda tereddüt yaşarken, bir sonraki sefere kadar Denizli'de kalmayı seçti.

Öte yandan, ilerleyen saatlerde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların da hava durumuna göre değerlendirileceği öğrenildi.