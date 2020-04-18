Kuyuda mahsur kalan kaplumbağaların yardımına itfaiye koştu

Denizli'de su kuyusunda mahsur kalan 6 kaplumbağa vatandaşlar tarafından fark edilerek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 3 metrelik derinlikte kuyuya düşen kaplumbağalar doğaya bırakıldı.

Olay, Buldan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide çalışmaya giden vatandaşlar, tarlada sulama için açılan boş su kuyusu içerisinde kaplumbağalar görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Buldan Şubesi ekipleri sevk edildi. Tarlada açılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş su kuyusunun çevresi kapatılmadığı için içerisine düşen 6 kaplumbağa itfaiye eri tarafından yaklaşık 2,5 metrelik merdiven ile kuyuya inilerek kurtarıldı. Kurtarılan kaplumbağalar itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.