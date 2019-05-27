Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Denizli'de dün yaşanan 50 bin TL'lik kuyumcu soygununun güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan gece bekçilerinin hırsızı kovaladığı anlar ise adeta film sahnelerini andırdı.

Gece geç saatlerde Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda bulunan Belediye İş Hanı'nda meydana gelen olayda, iş hanındaki bir kuyumcu dükkanının cam kapısını çekiçle kıran Abbas T. (29) isimli şahıs, kolye, küpe ve yüzükten oluşan 14 ayar altınları alarak kaçmak istedi. Alarm sesi üzerine olay yerine gelen gece bekçileri kaçan şahsın peşine düşerek kovaladı. Gece bekçileri yaklaşık 300 metre süren kovalama sonrası Abbas T.'yi yakaladı. Şahsı gözaltına alan bekçiler, soyguncunun üzerinde yaptıkları aramada 33 parça altın ele geçirdi. Bekçilerin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı emniyete götürürken, ardından bölgede kovalamaca esnasında sokağa dökülen altınların toplanması için çalışma başlatıldı. İş yeri sahibine haber verilmesi ile olay yerine gelen kuyumcu dükkanı çalışanları, kolye, küpe ve yüzükten oluşan 100'e yakın parça altının çalındığını tespit etti. 14 ayar olan altınların piyasa değerinin ise yaklaşık 50 bin TL olduğu kaydedildi.

Gece bekçisi soyguncuyu durdurmak için silahına davrandı

Yaşanan soygunun ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise adeta film sahnelerini andırdı. Görüntülerde, soygun için kuyumcunun bulunduğu yerin ara sokaklarında bir süre gezinen Abbas T., ortalığı bir süre kolaçan ettikten sonra dükkana girdi. Ardından alarm çalması ile gece bekçileri kuyumcunun olduğu yöne doğru gelip Abbas T.'yi kovalamaya başladı. Görüntülerde Abbas T. önde, gece bekçileri ise ardından sokak arasında koşmaya başladı. Kovalamaca esnasında gece bekçilerinden biri Abbas T.'yi durdurmak için silahını da çıkardı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sonrasında ise soyguncu, bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kuyumcu dükkanının yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan Abbas T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.