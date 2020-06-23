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Kuyuya düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı

Denizli’nin Kale ilçesinde, kuyuya düşen keçinin kurtarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Denizli'nin Kale ilçesinde, kuyuya düşen keçinin kurtarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kuyudan çıkartılan keçi sahibine teslim edildi.


Olay, Kale ilçesi Uluçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Süleyman Çelimli evinin yakınlarındaki ormanlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada keçilerden birinin kaybolduğunu fark etti. Keçiyi aramaya başlayan Çelimli, ormanlık arazide otların arasında kalan 2 metre genişliğinde yaklaşık 15 metre derinliğindeki eski bir kuyuya düştüğünü fark etti. Çelimli, itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri keçiyi düştüğü kuyudan halat yardımıyla çıkararak sahibine teslim etti. Çelimli, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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