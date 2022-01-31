Kuzucu; “Z kuşağı yoktur, umut kuşağı vardır”

Türk Dünyası Hizmet Ödüllerinde “Türk Dünyası Yılın Sanatçısı” ödülünü kazan Fatih Kaya Kuzucu, “Z kuşağı diye bir kuşak yoktur, umut kuşağı vardır. Ülkeyi kurtaracak o umut kuşağıdır” dedi.

Denizli Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen “Yesevi'den Ülkü Ocaklarına” konulu program 3. Türk Dünyası Hizmet Ödüllerinde “Türk Dünyası Yılın Sanatçısı” ödülünü kazan Fatih Kaya Kuzucu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk İslam medeniyeti ve Türkiye dışında bulunan Türk devletlerin kültürü hakkında yaptığı inceleme ve gözlemleri aktaran Kuzucu; “Yaşı benim gibi olanlar bilir, birileri üçüncü yoldan bahsederler. Bizim gençlik yıllarımızda bir kısmı Maocuydu, bir kısmı Rusya taraftarıydı, bir kısmı liberaldi, bir kısmı kapitalistti. Amerikancılar şunlar bunlar falan filan doluydu. Ama Ülkücü Türk Gençliği, Türk milliyetçileri ne diyordu ‘Hayır bunların hepsi bir yere bağlı ve bağlantılı'. Bizler Türk milliyetçileri olarak hiçbir yere bağımlı ve bağlantılı değiliz. Türk milletine bağlıyız. Türk milletinin inançlarını yaşamak hayat felsefemizdir deyip noktayı koyuyorlardı. Buna üçüncü yol denildi. Onun için o Z kuşağı falan kuşağı yanlıştır. Bunları dünyamızdan siliyoruz. Her zaman umut kuşağı var. U umut kuşağı başaracak ve başaracaktır” dedi.

“Türk dünyasında 200'den fazla müzik aleti var”

Türk dünyasında yer alan ülkeleri dolaştığını ve yakından tanıma fırsatı bulduğunu kaydeden Kuzucu, “Oralarda yüz civarı bir birinin aynısı olmamak şartıyla müzik çalgı aleti tespit ettik. Anadolu'yu da daha oraya eklemedik. Onu da oraya eklediğimizde iki yüz civarı oluyor. Dünyanın en iyi en baba medeniyetine sahip olan ülkelerde mesela Rusların da yedi, Fransızların altı, İtalyanların üç, İspanyolların iki, Almanların sekiz çalgı aleti var. Türk Milletinin ise 200 civarı enstrümanı var, bir birinden farklı. Batıda iki makam varken; bizde 500 civarı adı geçen, 180 civarı sabit, aktif olan 27 tane makam var. Onun için biz bu milletin var oluşunu hikmetini aklımızdan çıkarmadığımız zaman hiç kimse bu milletin zerre kadar herhangi bir şeyine zarar veremez. Yeter ki varlık sebebimizi unutmayalım. Nerden geldiğimizi unutmayalım. İnançlarımızın kültürümüzün genlerini unutmayalım” şeklinde konuştu.