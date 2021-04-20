Kuzugöbeğini kuraklık vurdu

Denizli'de ormanlık alanlarda doğal olarak nisan-haziran aylarında yetişen ve birçok insanın geçim kaynağı olan kuzugöbeğinde yaşanan kuraklık etkili oldu. Kuzugöbeği için dağ bayır gezen toplayıcılar, bu yıl sonbahar ve kış aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle elleri boş dönüyor.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kuzugöbeği merkezi olarak adlandırılan Hayrettin Mahallesi'nde de kuzugöbeği toplayıcıları bu yıl dağdan eli boş dönüyor. Genellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde çam ağaçlarının altında tek tek veya küçük gruplar halinde kendiliğinden yetişen kuzugöbekleri yağışların az olması nedeniyle bulunmuyor. Az sayıda bulunan kuzugöbekleri de küçük ve kurumuş halde bulunuyor.

Kuzgöbeği toplayıcısı 65 yaşındaki Hasan Acar, “6 yıldan bu yana kuzugöbeği topluyorum. Bu yıl hava şartlarından, havanın soğuk olmasından kuzugöbeği olmadı. Olanlarda kuruyor. Kuzugöbeği tam olduğunda bir kişi günde bir iki kilogram toplayabilir. Kuzugöbeği olmadığı için şuan fiyatı yok. Ama başka yerlerden duyduğumuza göre fiyatını 250 diyen var, 300 diyen var. Ama şuan kaç para bilmiyorum. Kuzugöbeği olsa insanlar geçimini sağlar. Yağmur yağsa kuzugöbeği çıksa bunu toplayarak geçim sağlanır. Bizde bu bir ay bir buçuk ay devam eder. Hava yağışlı giderse. Toplamak senin kendine bağlı. İstersen sabah git dağa akşam gel. İstersen öğlen gel. Yevmiyeyi doğrulttun mu öğlen çıkar gelirsin. Gelirsin kahvaltı yaparsın karnını doyurursun, bir daha gidersin. Bakarsın bugün iki kilo toplarsın, bazen yarım kilo bulursun. Nasip meselesi. En iyi bereketli, parası tatlı, yapılacak iş kuzugöbeği. Çok bereketli, çokta tatlı parası var” dedi.

Kuzugöbeğinin faydaları

Hastalıkların iyileştirilmesinde sık sık kullanılan kuzugöbeği, B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içerir. Protein değeri oldukça yüksek olan bu mantar anemi, bağırsak ve mide rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Vücudun direncini artıran ve dinç kalmasını sağlayan özelliğiyle ilgi görüyor.