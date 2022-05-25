Kuzugöbeğinin fiyatı cep yakıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde doğadan güçlükle toplanan, besin değeri ve lezzetiyle yöresel yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan kuzugöbeği mantarının fiyatı cep yakıyor.

Denizli'nin Çameli ilçesi başta olmak üzere birçok yerde yetişen kuzugöbeği mantarı, bahar aylarında bölge halkının geçim kaynağı olmasının yanında lezzetiyle aranan bir ürün haline geldi. Mantarıgiller ailesinin besin değeri ve lezzeti ile en önemli üyesi olan kuzugöbeği, şifa kaynağı bitkiler arasında yer alıyor. Bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi amaçlı olarak kullanılan kuzugöbeği mantarı, yağışların ardından ortaya çıkması ile vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Vatandaşlar tarafından doğadan güçlükle toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 500 liradan satılıyor. Aile bütçesine gelir amacıyla kuzugöbeğini toplayan vatandaşlar, gelirin yüksek olmasından dolayı verdikleri zahmetin karşılığını alabiliyor.